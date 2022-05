‘Find your way in Europe3’: due allieve del ‘Fermi-Polo-Montale’ all’Erasmus di Valencia

Si chiamano Alessia Andreetto e Antonella De Simone, sono le due allieve selezionate all’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 per partecipare anche quest’anno allo stimolante ed entusiasmante programma europeo Erasmus plus “Find your way in Europe”, promosso dal Consorzio dei Professionali a livello nazionale, a cui la dirigente del Fermi Polo Montale, Antonella Costanza ha aderito con entusiasmo dal 2019 e che ad oggi - nonostante tutte le difficoltà imposte dalla pandemia- ha visto partire sei allieve e un allievo in tre flussi diversi, con destinazione Siviglia, per un’esperienza di tre settimane di stage in aziende europee attinenti l’indirizzo di studio dei ragazzi.

Alessia frequenta la quarta A del Fermi di Ventimiglia, indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. Antonella frequenta la quarta G del Fermi di Ventimiglia, indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio. Antonella da grande vuole diventare architetto, Alessia vuole tentare il concorso per entrare nell’arma dei carabinieri.

Si sono candidate ad ottobre insieme ad altri compagni dell’istituto e sono state selezionate in base al profitto, certo, ma non solo: l’Erasmus ha come obiettivo primario formare cittadine e cittadini europei -e del mondo- consapevoli, responsabili, curiosi di conoscere e interagire con persone e culture diverse, rispettosi delle regole, capaci di affrontare problemi cercando sempre di risolverli, di adattarsi a nuove situazioni e alle difficoltà che esse potrebbero comportare. Con la curiosità di conoscere la lingua e gli usi del luogo in cui si trovano, per interagire in modo più autentico e spontaneo con i colleghi e i nuovi amici “autoctoni”. Persone in grado di aprire

Siviglia è una città andalusa meravigliosa, un museo a cielo aperto, culla dell’incontro e della sovrapposizione di molteplici e affascinanti civiltà del passato, dai fenici, ai romani per arrivare al lungo periodo di Rinascimento arabo, che ancora oggi permea la forte identità culturale della città e dei suoi abitanti, attraverso monumenti quali l’Alcazar, la Giralda, la Cattedrale, che i re cattolici saggiamente hanno mantenuto. E’ un esempio vivente della possibilità di convivenza pacifica fra culture e popoli diversi, del valore aggiunto che porta la capacità e la volontà di integrare.

Alessia e Antonella sono partite il 9 maggio, armate di tutte le qualità che richiedeva la selezione dei candidati; a stretto contatto con la docente referente della mobilità, Silvia Alborno, raccontano entusiaste la loro esperienza: il lavoro in un club di canottaggio sul Guadalquivir, negli uffici amministrativi per Alessia, in un’impresa di progettazione e costruzioni per Antonella.

L’esperienza dell’accoglienza in famiglia insieme ad altre due ragazze in pieno centro, nel vivace, artigianale, affascinante quartiere di Feria, sede del tradizionale, popolarissimo, mercato brocante del giovedì, vicinissimo a palazzi, chiese e monumenti di estremo interesse turistico-culturale. Antonella e Alessia sono molto felici dell’accoglienza della loro “mamma” sivigliana, la signora Rocio; appena finito il lavoro ogni giorno esplorano angoli diversi della città, curiose e instancabili.

Insomma, le ragazze meritano appieno di aver ottenuto la borsa europea, per cui al termine dell’esperienza otterranno l’Europass mobility e dovranno realizzare un prodotto multimediale quale testimonianza dell’esperienza vissuta e feed-back da diffondere a compagni e insegnanti. Tutte le ore da loro svolte in azienda ed altre attività trasversali svolte col gruppo varranno come alternanza scuola lavoro.

"Auguriamo ad Antonella e Alessia - dicono dalla scuola - di continuare così nella loro vita, di continuare a imparare, cercare e trovare la loro strada, in Europa e nel mondo".