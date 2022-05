Sanremo: tratto di strada Armea senza illuminazione vicino al carcere, Interpellanza di Luca Lombardi

Interpellanza al Sindaco, del Consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Luca Lombardi, in relazione alla strada che porta al carcere di Valle Armea. “Un tratto della strada – dice Lombardi - circa 900 metri, è completamente privo di illuminazione con la conseguenza che non viene garantita la sicurezza a chi la transita, in particolare, agli agenti di polizia che durante le ore più buie, scortano i detenuti che vengono trasportati in carcere”.

Oltre all’assenza di illuminazione, il tratto è invaso da erbacce ed arbusti e potrebbe favorire possibili assalti ai furgoni che trasportano i detenuti da parte di malviventi, mettendo seriamente in pericolo la vita degli agenti di polizia.

“Questa situazione di pericolosità – prosegue Lombardi - è stata denunciata tra gli altri anche dal SAPPE (Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria). Senza dimenticare che, nei pressi della Casa Circondariale c’è una pensilina per la fermata dell’autobus, priva di sedute”.

Nell’Interpellanza Lombardi chiede a Sindaco e Giunta se intendano intervenire per installare lampioni che possano garantire una maggiore sicurezza a chi percorre strada, in particolare alle forze dell’ordine che trasportano detenuti. Nel documento viene anche chiesto di intervenire per rimuovere ed estirpare le erbacce che invadono la carreggiata in alcuni tratti e collocare nei pressi della pensilina del bus una panchina, in modo da dare la possibilità di sedersi a chi è in attesa.