Cervo: il Consiglio comunale convocato per martedì 31 maggio. L'ordine del giorno

Il giorno martedì 31 maggio alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio Comunale di Cervo in sessione straordinaria e in prima convocazione. Il Consiglio si svolgerà presso la sede comunale di Palazzo Viale. Questo l’ordine del giorno:

· approvazione verbali seduta precedente

· approvazione del piano economico finanziario TARI per il Periodo 2022 - 2025.

· approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI per l'anno 2022

· rettifica allegati a), a/1), a/2), a/3) al rendiconto per l'esercizio 2021 a seguito certificazione covid19 anno 2021 di cui All'articolo 1, comma 827, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

· salvaguardia degli equilibri di bilancio. Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 193 del d. Lgs. 267/2000

· approvazione regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale

· approvazione nuovo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata dei servizi turistici di interesse comprensoriale e di promozione dell'immagine del Golfo Dianese e revoca proprio atto n. 2 del 08/02/2022

· approvazione modifiche regolamento di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati

La convocazione