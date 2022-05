Al via la campagna referendaria della Lega sulla giustizia in Provincia di Imperia

Prende il via la campagna referendaria sui cinque quesiti in materia di giustizia anche in Provincia di Imperia.

Domani, venerdì 27 maggio, è in programma una conferenza di approfondimento presso la sede della Lega in Via Roma 20, a Ventimiglia, alle ore 21.00. Interverranno l’Onorevole Flavio Di Muro, membro della Commissione giustizia della Camera dei deputati e l’Avvocato Mabel Riolfo, Consigliere regionale della Liguria.

Sabato 28 maggio, invece, è prevista una gazebata nelle tre principali città della provincia:

Ventimiglia, Via della Repubblica (fronte banca UniCredit) dalle 9 alle 13;

Sanremo, Via Escoffier (statua Mike Bongiorno) dalle 9 alle 13;

Imperia, Piazza San Giovanni, dalle 9 alle 12.30.

I cittadini avranno così modo di confrontarsi sulle ragioni del ‘SI’ ai quesiti che saremo chiamati a votare domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23: abolizione del decreto Severino; equa valutazione dei magistrati; modalità di elezione del Consiglio superiore della magistratura; limiti agli abusi della custodia cautelare; separazione delle funzioni dei magistrati.