Serenella Sossi alla galleria del Castello a Imperia “racconta” la sua “Forma Sirena”

La galleria del Castello di Imperia, dove Serenella Sossi espone ormai in permanenza alcune sue sculture (tra cui le "sirene" in bronzo), festeggia i due anni della galleria con una mostra collettiva dei suoi artisti ispirata alle “sirene”. Tematica con cui sicuramente Serenella si trova a suo agio. Nell’ambito di questo simpatico evento che comprende diversi momenti, l’artista “racconterà” la sua “Forma Sirena”.

Appuntamento sabato alle 17.30 in piazza San Francesco 3 (a fianco della Biblioteca) Imperia Oneglia.

E Sempre a Imperia sul caratteristico porto continua fino al 12 giugno la già molto seguita e apprezzata mostra di Sossi “Arte culinaria al Grappolo” enoteca e cucina, dove i colorati soggetti alimentari dei quadri sono in connubio con il locale, così come i sui dipinti di bottiglie si integrano con la ricca selezione di bottiglie dell’enoteca.

Nella gallery il programma dell’evento alla galleria del Castello e in allegato, oltre a quella della sua “Forma Sirena” sul molo di Imperia, foto di alcune sue sculture in bronzo esposte alla galleria del Castello e dell’esposizione al “Grappolo”.