Ventimiglia: domani la visita del Prefetto per il campo di accoglienza, il Siap "Chiederemo un incontro"

“Sono mesi che tra smentite e risposte approssimative si parla della riapertura di un Centro di accoglienza per l’immigrazione a Ventimiglia. Sino a ieri, quando abbiamo appreso di una riunione istituzionale di alto livello avrebbe sancito la decisione di individuare in tempi brevi una collocazione provvisoria in attesa dell’apertura del centro presso il Rio Sorba alla Mortola (notizia organizzativa mai ufficializzata)”.

Sono le parole del sindacato di Polizia Siap, commentando le decisioni prese in relazione al campo di accoglienza nella città di confine. “Senza entrare nel merito di una scelta che comunque conferma – prosegue il sindacato - ancora una volta, che non sono stati fatti passi avanti sul fronte diplomatico e normativo europeo per il raggiungimento di una soluzione del fenomeno migratorio che, evidentemente, continua a gravare sulle popolazioni frontaliere italiane, ci chiediamo come sia possibile poter parlare di in apertura imminente di un centro di accoglienza per l’immigrazione a Ventimiglia senza preoccuparsi di fare i conti con la grave carenza di organico che affligge la Polizia di Stato sul territorio in provincia di Imperia e in generale in Liguria, visto che abbiamo appreso che anche quest’anno si organizzeranno servizi per il controllo dei flussi dei migranti presso le principali stazioni ferroviarie genovesi”.

“Chiederemo un incontro urgente al Prefetto Nanei ed al Questore di Imperia – termina il Siap - per avere notizie certe in merito a come la nostra Amministrazione locale si è interfacciata con il Dipartimento di Polizia per ottenere garanzie su un necessario e urgente rafforzamento degli organici presso il Commissariato e la Polizia di Frontiera di Ventimiglia. Inoltre è necessario capire come sarà impiegato il personale del Reparto Mobile interessato necessariamente ai servizi di polizia connessi alla gestione del centro di accoglienza, tenendo ben presente dei gravi carichi di lavoro che già gravano su tutti i succitati uffici della Polizia di Stato che dovranno affrontare un estate difficilissima per garantire sicurezza sul territorio”.