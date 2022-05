San Bartolomeo al Mare: convocato per martedì 31 maggio il Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le ore 17.00 di martedì 31 maggio. All'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021, l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2022, l'approvazione dell' aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno di imposta 2022, la validazione del Piano Economico Finanziario e l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022, la declassificazione e sdemanializzazione di una porzione stradale in disuso tra Via Vione e Vico Chiuso.

