Imperia: incuria e degrado, il PD “Non esistono quartieri o zone della città di serie B”

Stato di incuria in cui versa la zona di Piani, in particolare i marciapiedi, luoghi nei quali ormai troppo spesso emergono piante spontanee che arrivano ad assumere altezze significative e non bastano i pochi e sporadici interventi messi in atto solo in occasione di alcune festività, ma occorre necessariamente una manutenzione e un attività di sfalcio che deve essere costante.

Interviene in merito il Pd imperiese: “Manutenzione, una parola a cui la città di Imperia negli ultimi tempi è poco avvezza, e che dovrebbe riguardare tutte le zone cittadine, basta osservare la ciclabile nella zona del campo sportivo o la porzione di parco urbano inaugurata solamente un mese fa e nella quale il manto erboso velocemente inizia a diradarsi e dove l’incuria e l’inciviltà senza un adeguato controllo, come già segnalato, prendono il sopravvento”.

“Frecce tricolori e Amerigo Vespucci – termina il partito di opposizione - interessanti attrazioni turistiche, ma la città richiede altro come i residenti di Caramagna che richiedono da troppo tempo la semplice pulizia delle postazioni conferimento rifiuti”.