Ospedaletti: nel prossimo fine settimana il 'Piccolo Festival' per i ragazzi per il 'Maggio dei Libri'

Nell’ambito delle iniziative di promozione della lettura promosse dal Comune di Ospedaletti, nominato “Città che legge”, si svolgerà nei giorni 27, 28 e 29 maggio la terza edizione del Festival del libro per ragazzi, 'Il Piccolo Festival'. Un festival sul libro e sulla lettura, come strumenti di conoscenza, di ascolto, di autonomia e di libertà di pensiero. L’evento è inserito nella programmazione del Maggio dei Libri, iniziativa nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, alla quale il Comune di Ospedaletti, con il Servizio Cultura e Biblioteca, partecipa ormai da anni. Tutti gli eventi si svolgeranno presso “La Piccola” di Ospedaletti e negli spazi esterni circostanti.

Il tema di questa terza edizione sarà il VIAGGIO, un viaggio tra le parole, ed in concomitanza con il Festival sono nati due concorsi:

- “Ricordando Mario Lodi”, un contest creativo rivolto alle classi delle scuole primarie, poiché l’anno 2022 vede il centenario della nascita di Mario Lodi. Sono già arrivati gli elaborati delle classi partecipanti, chiamate ad immedesimarsi in “Cipì”, il personaggio più conosciuto del grande maestro, inventando un racconto sulle sue avventure. Le classi vincitrici del concorso saranno premiate domenica 29 maggio alle ore 18, alla presenza della scrittrice Paola Ravani, che con alcune classi, aspettando il Piccolo festival, ha realizzato laboratori di lettura su Cipì

- “Caro Giovanni ti scrivo” rivolto alle classi delle scuole secondarie di primo grado. Le classi che hanno partecipato hanno presentato un elaborato sotto forma di lettera indirizzata a Giovanni Falcone, di cui nel mese di maggio ricorre il trentennale della morte. Le lettere, già valutate da una giuria, composta dall’attrice Eleonora Frida Mino, dallo scrittore Luca Ammirati e da Giovanni Perotto, docente del Liceo Aprosio di Ventimiglia, riportano impressioni e riflessioni dei ragazzi nate a dalla lettura del libro “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando. Libro che nella giornata di sabato 28 maggio verrà rielaborato dall’attrice Eleonora Frida Mino nello spettacolo teatrale “Per questo!” (oltre 150 repliche in Italia e Francia. Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana. Maria Falcone, sorella del giudice, madrina del progetto)

Al Piccolo Festival approderà la prima tappa ufficiale del Mondadori Manga Tour. Gli appassionati del fumetto giapponese potranno curiosare tra un vasto assortimento che spazia dai classici, come One Piece e Dragon Ball, alle ultime uscite editoriali.