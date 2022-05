Il Boca Beach Sanremo inaugura la  stagione estiva 2022

L’estate è alle porte e la voglia di tornare in spiaggia per godersi il caldo non manca, quindi, il 28 Maggio riparte la stagione estiva del beach club più ambito della provincia.

Il Boca Beach è un insieme di innovazione, tradizione, gusto e comfort. Qualità ampiamente sperimentate e approvate lo scorso anno che costruiscono un ambiente familiare e riposante senza rinunciare a momenti di intrattenimento e folclore che contraddistinguono il locale.

Un tour da vivere dal mattino fino al tramonto affacciati sul mare sanremese, che ha riconfermato il titolo di “Bandiera Blu 2022”.

Consumare una colazione con le prime luci del mattino, un pranzo con vista o un cocktail al calar del sole da assaporare nel chiringuito a piedi nudi sulla sabbia, sono le prerogative per trascorrere una giornata perfetta.

Il ristorante propone un nuovo menù completamente rivisitato che comprende un’ampia selezione di piatti a base di pesce e una cucina mediterranea classica dai sapori gustosi e intensi, strizzando l’occhio alla creatività e alle proposte più ricercate. La cantina offre la possibilità di assaporare diverse etichette per accontentare tutti i tipi di palati ed esigenze.

Sono numerosi i servizi offerti a tutti i clienti: Per garantire il soggiorno in spiaggia, è possibile prenotare online con un click direttamente dal sito, selezionando la data desiderata e scegliendo tra comodi lettini, lettoni o lettoni VIP che comprendono l’aggiunta di champagne e frutta fresca.

Durante l’orario del pranzo il parcheggio è gratuito offrendo la possibilità di vivere un soggiorno rilassante e senza fretta.

Il servizio tender per tutti gli ospiti dal mare e il servizio navetta per i clienti degli hotel convenzionati, rendono più semplice il trasporto risparmiando tempo prezioso da investire nel relax all’interno della location.

Boca Beach Sanremo | Corso Guglielmo Marconi 99 | 18038 Sanremo (IM)

Info & Booking

+39 324 8047852

reservations@bocabeachsanremo.com

