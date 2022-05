Vallecrosia: approvato il progetto esecutivo per il completamento di sette alloggi in zona Garibbe

La giunta di Vallecrosia ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per il completamento di sette alloggi in località Garibbe. Il costo totale del lavoro ammonta a 550 mila euro, di cui 315 mila per lavori, comprensivi di 11 mila quali oneri di sicurezza, 105 mila destinati ad arredi interni e forniture e 130 mila per somme a disposizione dell'amministratore appaltante.

Oltre alla realizzazione di nuovi alloggi per nuclei familiari in difficoltà il Comune cercherà attraverso la sua Struttura Sociale Preposta, di fornire una serie di beni e servizi di prima necessità sulla base delle singole situazioni che richiedono attenzione per l'inserimento sociale e che fanno la differenza per l'obiettivo di una reale accoglienza e integrazione.

Il progetto è candidato a valere sull'avviso pubblico approvato con Decreto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, volto a dare attuazione alla Missione “Inclusione e Coesione” del PNRR, componente “Interventi Speciali per la coesione territoriale”, “Strategia nazionale per le aree interne” e “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.