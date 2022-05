Selezione per l'assunzione di personale alla Riviera Trasporti, domande entro il 20 giugno

La Riviera Trasporti ha indetto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria a cui attingere per l’eventuale assunzione di personale come ‘Collaboratore di esercizio’.

La ricerca riguarda attività di pulizia e rifornimento autobus e, all’occorrenza, guida degli stessi con mansioni di supporto all’esercizio. Il contratto di assunzione potrà essere a tempo determinato o indeterminato, part time o full time, e, in ogni caso, con patto di prova.

Le informazioni sono sul sito dell’azienda, www.rivieratrasporti.it, nella sezione ‘società trasparente – bandi di concorso’. Le domande dovranno pervenire entro le 12 del 20 giugno prossimo. E’ richiesta la patente di categoria D con Cqc persone.