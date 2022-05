Progetto legalità: intervento dell’associazione ‘L’ancora all’Istituto Fermi-Polo-Montale di Bordighera

All’Istituto Montale di Bordighera, sotto la dirigenza di Antonella Costanza, le classi 1S, 1T e 4S hanno accolto venerdì scorso la dott.ssa Bruzzone dell’Ancora per parlare di dipendenze, nell’ambito del progetto legalità.

L’Ancora è una cooperativa sociale con una lunga esperienza in ambito sociale, in particolare nella cura e riabilitazione dalle dipendenze. La dott.ssa Bruzzone ha parlato agli alunni della propria esperienza lavorativa, di cosa s’intenda per dipendenza e dei rischi che s’incorre a incrociare nella propria vita una dipendenza, che sia alle droghe pesanti, all’alcool, al gioco d’azzardo, a videogiochi, spiegando che queste sostanze, svolgendo una funzione di “sedazione emotiva”, finiscono coll’apparire irresistibili alle proprie vittime.

Non è stata una banale lezioncina teorica, ma bensì un interessante dialogo interattivo. La dott.ssa ha saputo parlare di dipendenze in modo efficace, raggiungendo i ragazzi e stimolando molte domande guida.

Ancora una volta il Montale ha dimostrato la propria profonda sensibilità ai temi di legalità, in modo costruttivo e persuasivo.