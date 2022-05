Diano Marina: da domani a a giovedì la sperimentazione del servizio 'Pedibus', due le linee previste

Da domani fino a giovedì prenderà avvio la sperimentazione del servizio di “Pedibus” a Diano Marina, una sorta di autobus che va a piedi, formato da una carovana di bambini che tenendosi ad una corda vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, un “autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila. All'iniziativa hanno aderito 15 scolari delle scuole primarie della Città degli Aranci.



Il Pedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato. E’ un modo sicuro, divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola. A Diano Marina sono stati creati due percorsi la tratta 'Blu', uno con partenza in Via Diano San Pietro e la 'Rossa' in Via Diano Calderina diretti entrambi alla scuola di Villa Scarsella e di Via Biancheri. Le fermate, si trovano in sicurezza zone riparate dal traffico automobilistico, sono identificate dai cartelli colorati.

L’Amministrazione comunale insieme all’istituto comprensivo di Diano Marina e all’Asl 1 Imperiese hanno sostenuto questa iniziativa dai molteplici vantaggi:

- i bimbi imparano a muoversi in sicurezza sulle strade e diventano più autonomi;

- si crea la sana abitudine ad andare a scuola a piedi, almeno nel tragitto finale,

- si favorisce la salute fisica attraverso il movimento;

- si migliora la qualità dell’aria e dello spazio urbano, contribuendo a migliorare la qualità di vita della intera collettività;

- viene favorita la socializzazione (il Pedibus offre la possibilità di parlare, relazionarsi con gli altri, farsi anche nuovi amici ed arrivare di buon umore e pimpanti all’inizio delle lezioni);

- si può alleggerire il traffico automobilistico sulla zona intorno alla scuola nelle ore di entrata e di uscita degli alunni, riducendo inquinamento e pericoli.

"Un ringraziamento particolare - evidenziano gli organizzatori - all’azienda agricola 'Il Colle degli Ulivi' che omaggerà i bambini con una sana e nutriente merenda e ai volontari di Auser e Anteas che svolgeranno il servizio di nonni accompagnatori”.

“L’auspicio dell’Amministrazione Comunale di Diano Marina – ha spiegato l'assessore Sabrina Messico di cui il suo assessorato all'istruzione ha curato l'iniziativa - è che questa sperimentazione trovi l’interesse delle famiglie e la disponibilità di volontari in vista del prossimo anno scolastico”.

Alle parole dell'assessore Messico fanno eco quelle del DG di Asl 1 Silvio Falco: “Il Progetto Pedibus rappresenta un'attività sana, sicura, divertente ed ecologica per andare a scuola ma soprattutto contribuisce alla socializzazione, al rispetto per gli altri, al rispetto delle regole, oltre al favorire la salute fisica, attraverso il movimento quotidiano”.