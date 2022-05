A Terzorio un nuovo centro gestione di Amaie Energia: l’azienda punta anche ai fondi PNRR per allargare il servizio ai rifiuti elettronici

Si allarga la rete di Amaie Energia per il sistema raccolta dei rifiuti sul territorio. La zona di Terzorio sarebbe pronta ad accogliere un nuovo centro di conferimento per la gestione dei rifiuti che permetterebbe di affinare maggiormente il servizio in una zona ancora non coperta, il tutto in relazione all’ampliamento del bacino sanremese. Il centro di Terzorio sarebbe quindi nodo logistico propedeutico all’avvio dei rifiuti verso la discarica.

Al momento il Comune di Terzorio ha concesso all’azienda un capannone utilizzato per il deposito dei mezzi, ma l’area sarebbe pronta a essere trasformata in zona di cantiere e interscambio come indicato nell’ultimo piano d’ambito.

Inoltre Amaie Energia sta guardando con attenzione all’ipotesi di finanziamenti dal PNRR per arricchire il servizio di zona anche con la raccolta dei RAEE (i rifiuti elettronici) sia per i provati che per le aziende.