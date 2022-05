Sanremo: problemi nella prenotazione di una visita oculistica, la mail di una lettrice e la risposta dell'Asl

“La risposta dell'ufficio relazioni con il pubblico dell'Asl 1 al lettore che segnala l'impossibilità di prenotare una visita fisiatrica mi lascia alquanto stupita”. Sono le parole della nostra lettrice, Paola Civardi, che a ottobre è stata tre volte al Cupa, non si riuscendo a prenotare una visita oculistica. “Alle mie rimostranze – ha proseguito - l'impiegato allo sportello mi dava un numero verde da contattare. La signora che mi ha risposto credo da Genova prendeva in carico numero ricetta e miei dati e mi assicurava che mi avrebbe contattato appena possibile. Bene qualche giorno fa e dunque dopo 7 mesi di attesa ho stracciato la ricetta dal momento che mai sono stata chiamata per effettuare la visita. Chi può va dal privato e chi non può permetterselo? Semplice non si cura!”.

Questa la risposta di Asl 1: “Gentile signora Civardi, le confermiamo che per Asl è attivo il servizio per la gestione delle problematiche di prenotazione che risponde al numero verde 800186044 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Tale servizio prende in carico la richiesta e monitora le eventuali disponibilità per l'appuntamento sulla base del codice di priorità indicato nella prescrizione. L'appuntamento viene comunicato direttamente all'interessato nel momento in cui viene rilevata la disponibilità per la prestazione. Purtroppo, per quanto riguarda le prestazioni relative all'Oculistica, si conferma una criticità rispetto ai tempi di attesa, dovuta ad una carenza di organico di specialisti oculisti e alla difficoltà a reperire Medici specialisti da implementare all'attuale organico. Ciò determina un conseguente aumento dei tempi di attesa per quelle prestazioni con codice di priorità differibile (30/60 giorni) e programmabile, che non prevedono l'urgenza, che invece viene sempre garantita. Pertanto tale criticità non riguarda tutte le specialità, infatti da un verifica odierna per quanto riguarda ad esempio la visita fisiatrica, citata nella nota, vi sono le disponibilità per appuntamento sia con il codice prescrittivo a 10 giorni (codice B), sia per i codici D (differibile) e P (programmabile). Siamo spiacenti per il disagio e siamo assolutamente consapevoli della criticità, per la quale la Direzione si sta adoperando per la risoluzione”.