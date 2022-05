Sanremo: dopo due anni Rock in the Casbah torna a casa nel cuore della Pigna e dedica una serata al ricordo di Amedeo Grisi

Dopo due anni di esilio forzato, per Rock in the Casbah è il momento di tornare a casa, nel cuore della Pigna, dove tutto ha avuto inizio 24 anni fa.

Dal 3 al 6 agosto il festival live più longevo del Ponente torna nella sua sede naturale di piazza San Costanzo e lo fa con un’edizione che deve sapere di ripartenza e ritorno alle origini.

“La bella notizia è che, finalmente, dopo due anni Rock in the Casbah ritornerà a svolgersi nel luogo dove nacque - commenta ai nostri microfoni Larry Camarda, uno dei ‘papà’ della storica manifestazione - per la sua 24ª edizione potrà rivestirsi della magia che ha caratterizzato l’evento organizzato con cura dall’associazione Fare Musica”.

La prima serata dell’edizione 2022 sarà interamente dedicata alla memoria di Amedeo Grisi, amato cantautore sanremese scomparso il 16 febbraio scorso. “Questa edizione inizierà con una serata dedicata all’amico Amedeo - commenta Camarda - purtroppo le persone e gli amici vanno via, ma la musica rimane e va avanti nonostante tutto. Questo è il messaggio che vogliamo dare un questi tempi difficili e complicati”.

Tra le novità della 24ª edizione di Rock in the Casbah anche un nuovo logo realizzato appositamente da Davide Toffolo, uno dei più importanti fumettisti italiani nonché leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti, band che si è esibita alla Casbah per ben due volte.

“Un ringraziamento al Comune di Sanremo e, in particolare, all’assessore Giuseppe Faraldi per aver ancora una volta creduto nella manifestazione che, mi preme sottolinearlo, fu la prima a credere nelle potenzialità del centro storico di Sanremo - conclude Larry Camarda - portando nei vicoli e tra le mura antiche migliaia di persone in tanti anni di attività”.