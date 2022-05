Bordighera: pienone al Palazzo del Parco per il “Concerto Azzurro” (Foto)

Tutto esaurito ieri sera al Palazzo del Parco di Bordighera in occasione del “Concerto Azzurro”, spettacolo di beneficenza pensato e organizzato dal gruppo 'G.eMme', ovvero i giovani under 29 delle Misericordie in collaborazione con la banda musicale 'Borghetto San Nicolò' città di Bordighera diretta dal Maestro Luca Anghinoni e la banda musicale città di Ventimiglia diretta da Diandra Di Franco.

Il ricavato della serata è stato interamente devoluto alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia per acquistare un furgone adibito a trasporto disabili.