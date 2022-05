Sanremo: batterie per auto abbandonate nel bosco in zona ‘Binelle’, interviene della Polizia Provinciale (Foto)

Ennesimo scellerato gesto da parte dei soliti incivili che usano il nostro entroterra come fosse la loro discarica personale.

La Polizia Provinciale è intervenuta nelle ultime ore per rimuovere una serie di batterie per auto abbandonate nel bosco in località ‘Binelle’ alle pendici del monte Bignone.

Ovviamente si tratta di oggetti altamente inquinanti che gli agenti hanno poi provveduto a conferire correttamente in un centro di smaltimento.