Imperia, sopralluogo del sindaco Scajola alle gru del porto di Oneglia: “Messa in sicurezza quasi ultimata" (foto)

Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso le gru della Banchina del Porto di Oneglia per approfondire la tematica della messa in sicurezza delle due strutture insieme ai tecnici e all'impresa incaricata dell'opera.



“Dopo averle acquisite al patrimonio del Comune, commenta il primo cittadino, abbiamo avviato una serie di interventi ormai in via di conclusione".

"Non appena ci sarà la certificazione dell'assoluta sicurezza, e quindi della non pericolosità per le persone, chiosa il sindaco, si potrà procedere a migliorare l'accessibilità dell'intera zona".

"Il passo successivo sarà poi quello di una valorizzazione delle gru, conclude Claudio Scajola, come simbolo della storia del porto commerciale di Oneglia”,