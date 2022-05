Imperia: Fratelli d'Italia incontra l'assessore Gandolfo “Unità di intenti e visione”

Si è tenuto, presso il palazzo Civico di Imperia, un incontro tra l’assessore Laura Gandolfo e una delegazione di Fratelli d’Italia della città di Imperia.

La riunione, che ha avuto all’oggetto il monitoraggio e il miglioramento di alcune aree verdi e ludico-ricreative della città, si è svolto in un clima disteso e di fattiva collaborazione.

Dice Giossi Massa, coordinatore cittadino del partito di Giorgia Meloni: “Abbiamo incontrato un Assessore preparato e disponibile al confronto. Laura Gandolfo ha apprezzato il garbo con il quale abbiamo presentato alcune istanze riguardanti alcune aree cittadine poco qualificate. Siamo estremamente soddisfatti soprattutto per la disponibilità al dialogo e l’unità di visioni per il futuro della nostra città. Confermiamo la nostra disponibilità alla massima e fattiva collaborazione, con persone aperte al dialogo come l’assessore Gandolfo”.