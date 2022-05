Imperia, elezioni 2023: anche il Pd valuta l’appoggio a Enrico Lauretti per la candidatura a sindaco

Riunione del direttivo comunale del Partito democratico ieri sera a Imperia: tra gli argomenti la discussione sull’appoggio alla candidatura a sindaco di Enrico Lauretti alle prossime elezioni amministrative nel capoluogo in programma nella primavera del 2023.

Conferma il segretario provinciale dem Christian Quesada: “Il Pd vuole costruire una alleanza larga che comprenda gli alleati storici. Enrico Lauretti è una personalità da prendere in considerazione per lo spessore umano e professionale che esprime. Bisognerà capire quanto si radicato nella società civile”.

Lauretti ha lanciato nei giorni scorsi la sfida a Claudio Scajola attraverso la sua associazione, ‘Società Aperta’ che si autodefinisce di ispirazione liberale, cristiana e socialista con una convention che si è tenuta alla biblioteca ‘Lagorio’ alla quale hanno partecipato, tra gli altri, come osservatori l’assessore regionale all’urbanistica Marco Scajola, l’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini, il consigliere comunale Alessandro Savioli che fanno parte della formazione politica che fa capo al presidente della Liguria Giovanni Toti e l’esponente del Partito democratico Fulvio Vassallo. Il titolo dell’incontro era ‘Identità del presente tra moderno e post moderno’.

Enrico Lauretti, 68 anni, laureato in Ingegneria e Filosofia è stato dirigente del settore Lavori pubblici in Comune fino al 2011, poi ha ricoperto lo stesso incarico in Provincia, prima di andare in pensione e dedicarsi a consulenze per Enti pubblici.