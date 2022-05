Il DG della Asl Silvio Falco in consiglio comunale: “Sanremo deve avere il suo Punto Nascita”

“Sanremo deve avere il suo Punto Nascita”. Lo ha dichiarato il Direttore Generale della Asl1 Silvio Falco in consiglio comunale. Un intervento giunto al termine della lunga discussione, in cui i consiglieri hanno analizzato le varie problematiche in tema di sanità riscontrate sul territorio. “L’obiettivo è quello di avere i due poli del Punto Nascita – ha analizzato - Mi impegno ad accelerare i tempi dei collaudi”.

“Se mi metto dalla parte del cittadino, condivido il fatto che ci siano delle problematiche in tutta la provincia – ha proseguito Falco - Spesso la politica a 360 gradi ha difficoltà a decidere. Sull’ospedale unico si è perso ormai troppo tempo. Il percorso però è partito ed avrà i suoi tempi, quando sono arrivato invece era fermo”.

Il direttore generale della ASl1 è poi entrato nel merito alla carenza di organico e alle strategie per attirare nuove professionalità. “Avere un ospedale appetibile attrae professionisti – ha dichiarato - Avere un ospedale su un’unica sede permette tante possibilità. In termini di attrazione è necessario poter dare dei benefici. Le difficoltà dei turni al Pronto Soccorso sono un problema nazionale e noi lo soffriamo come gli altri. Sulle risorse umane non perdiamo occasione di fare bandi su bandi. D’ora in poi farò concorsi specifici per venire alla Asl1, altrimenti con questo sistema non portiamo a casa nulla, perché il personale poi si trasferisce”.

“In questo momento dobbiamo gestire la realtà diffusa, cercando le migliore sinergie possibili – si è avviato alla conclusione il direttore generale della Asl1 - La Regione sta lavorando su un piano sanitario 2022/2024 con una ridefinizione degli ambiti di competenza. I CV dei dipendenti delle cooperative vengono vagliate attentamente dai primari. Sull’ospedale di Bordighera, dopo sei mesi dal contratto, abbiamo ricevuto una loro controproposta che non posso pensare di sottoscrivere”.

Ha poi preso la parola il direttore sanitario della Asl1 Mauro Maccari: “Ci sono problematiche ma stanno per partire i lavori di ristrutturazione che erano necessari – ha esordito - Inoltre a breve innoveremo la terapia intensiva e avvieremo il raddoppio dell’emodinamica. Dobbiamo anche cambiare la risonanza a Sanremo e la Tac ad Imperia”.