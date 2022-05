Sanremo: in apertura di consiglio si discute di antenne telefoniche, illuminazione e sversamenti in mare

In apertura di consiglio comunale, dopo la comunicazione della conferma del cda del casinò e di un ricordo dell’ex consigliere comunale Silvano Toffolutti, è stata discussa una doppia interpellanza sull’istallazione di un’antenna di telefonia mobile oggetto di cronaca nei giorni scorsi. I due documenti sono stati illustrati dai consiglieri Andrea Artioli (Liguria Popolare) e Luca Lombardi (Fratelli d’Italia), che hanno anche ricordato come l’assise si fosse già espressa nel 2018 per richiedere un Piano delle Antenne in modo da individuare i siti idonei per minimizzare l’impatto elettromagnetico per la popolazione, prediligendo siti di proprietà comunale. In quella maniera il Comune poteva quindi incamerare fondi che avrebbe poi dovuto destinare a interventi di controllo e risanamento ambientale. In aula, per seguire la discussione, anche una delegazione degli abitanti di via Bonmoschetto.

A rispondere è stato l’assessore Massimo Donzella che ha confermato che i lavori, inizialmente autorizzati dopo il parere favorevole della conferenza dei servizi, compreso quello dell’Arpal per gli aspetti di natura elettromagnetica, a fronte del pronunciamento del Tar siano stati sospesi. “Ieri mattina, con un intervento non autorizzato è stata installato il traliccio, non attivo, per il quale gli uffici stanno predisponendo l’attività sanzionatoria verso la società responsabile”. L’assessore Donzella si è detto favorevole alla creazione del tavolo tecnico per attuare una pianificazione sul territorio in merito alla collocazione delle antenne.

Il consigliere Luca Lombardi ha poi sottolineato, tramite un’altra interpellanza, la scarsa illuminazione presente in via Agosti “Una zona con molti residenti e attività commerciali” ha detto. L’assessore Massimo Donzella, in fase di risposta, ha confermato che si interverrà non solo su quella via, ma con un finanziamento mirato proprio all’illuminazione a led, i lavori interesseranno molte altre zone della città.

Sempre Lombardi ha portato l’attenzione sulla manutenzione di strada San Lorenzo “L’area è di un soggetto privato, quindi il Comune non può intervenire” ha replicato l’assessore Donzella. “Ritengo che comunque non si possano far vivere le persone in queste condizioni” è intervenuto nuovamente Lombardi.

E’ poi seguita un’interpellanza illustrata dal capogruppo della Lega Daniele Ventimiglia inerente i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), anche in merito ad efficientamento energetico degli immobili comunali.

Il consigliere della Lega Stefano Isaia, prendendo spunto dal progetto del nuovo parcheggio in piazza Eroi Sanremesi, ha chiesto una riqualificazione di Via Agosti e via Martiri “Due strade che sono in completo abbandono sotto il profilo dell’illuminazione e di un degrado generale” ha detto.

Daniele Ventimiglia è poi intervenuto ricordando i rischi degli sversamenti in mare, con conseguenti danni anche a livello turistico e di immagine. “In vista della stagione estiva è necessario conoscere lo stato delle stazioni di sollevamento” ha detto. L’assessore Sara Tonegutti, ha comunicato gli esiti dei controlli di Rivieracqua effettuati sulle strutture e lo stato dei lavori in corso che si concluderanno entro la fine del mese “C’è comunque un attento e costante monitoraggio dei lavori” ha detto.

A chiudere l’ora dedicata alle interpellanza, Daniele Ventimiglia ha rilanciato il tema dell’illuminazione pubblica a led. “Interverremo con un finanziamento di 2,5 milioni alla sostituzione di tutte le lampade” ha risposto l’assessore Donzella.