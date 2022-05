Domenica prossima, raduno di auto e moto d'epoca a Diano Marina e Diano Castello

Domenica prossima, 22 maggio, a Diano Marina e Diano Castello, si terrà un raduno di auto e moto d'epoca.

All’evento parteciperanno una sessantina di vetture e una decina di moto d'epoca provenienti dalla Francia, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Le vetture, dopo esser state parcheggiate in mattinata nell' intera isola pedonale, effettueranno una sfilata per poi salire a Diano Castello, borgo medioevale riconosciuto fra i Borghi più belli d'Italia. Nel pomeriggio poi il corteo si riposizionerà nell' isola pedonale di Diano Marina dove i mezzi saranno in esposizione al pubblico sino al tardo pomeriggio.



(un basso l'intera locandina della manifestazione)