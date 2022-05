Bordighera: alla CIA di Imperia la gestione del “Mercato degli Agricoltori” fino al 2025

La giunta bordigotta ha affidato per il triennio 2022/2025, la gestione del “Mercato di Bordighera degli agricoltori”, manifestazione che si tiene ogni giovedì sul lungomare Argentina nel tratto compreso tra l'ingresso del sottopasso di via Noaro e l'area del famoso e seguito mercato settimanale, nonché ogni mercoledì e venerdì nel centro storico, zona lato destro della carreggiata di via del Capo.

La gestione dell'iniziativa va alla “Confederazione Italiana Agricoltori” della provincia di Imperia.