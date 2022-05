Politica |

Vittorio Adolfo a ‘2 ciapetti con Federico’: “La viabilità è fondamentale per la sopravvivenza dell’entroterra”

L’On. Adolfo ha poi parlato di politica nazionale, con un riferimento preciso all’area di centro di cui è sempre stato esponente. “Quella di centro è un’area che oggi bene non sta – ha detto – Forse manca l’immagine di un leader che riesca ad unire”.

Vittorio Adolfo

L’On. Vittorio Adolfo è stato ospite della nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’. L’ex Parlamentare ed Assessore Regionale è infatti candidato, alle imminenti elezioni amministrative, come sindaco del Comune di Pornassio. L’occasione è stata quella di parlare di questa decisione, con un suo ritorno in campo, e di politica locale e nazionale. “Alla base di questa candidatura c’è una forte motivazione affettiva per quel territorio – ha detto – Ci sono problemi in valle che dobbiamo affrontare come comunità. Bisogna pensare alla costituzione di un museo dell’ormeasco, valorizzare i prodotti del territorio sotto il punto di vista economico e culturale, e necessita una cura del sistema infrastrutturale. La viabilità è infatti fondamentale per la sopravvivenza dell’entroterra e un domani, quando sarà realizzato il traforo Armo-Cantarana, sarà importantissimo mantenere sempre più in efficienza la Statale 28”. L’On. Adolfo ha poi parlato dell’Ente Provincia, del Comune di Imperia e di politica nazionale, con un riferimento preciso all’area di centro di cui è sempre stato esponente dalla Democrazia Cristiana all’Udc. “Quella di centro è un’area che oggi bene non sta – ha detto – mi rammarico che non ci sia stata la possibilità di unire tante forze che comunque sono ancora un asse portante del Paese. Forse manca l’immagine di un leader che riesca ad unire, forse manca la volontà oppure sono anche cambiati i tempi ed è venuta meno l’azione forte dei partiti, con molti movimenti divisi al loro interno”. Guarda l’intervista integrale: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

