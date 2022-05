Sanremo: al Prof. Francesco Sabatini il riconoscimento alla carriera del Premio Letterario Internazionale 'Casinò Antonio Semeria 2022'

Il Prof. Francesco Sabatini riceverà il premio alla carriera 'Casinò di Sanremo Antonio Semeria 2022'. Il riconoscimento verrà attribuito all’illustre filologo, accademico, presidente onorario della Accademia della Crusca, nella cerimonia che si svolgerà al Teatro dell’Opera, sabato 11 giugno alle 17.

Il Prof. Francesco Sabatini, illustre linguista italiano (nato a Pescocostanzo, L’Aquila, nel 1931) si è laureato in Letteratura italiana, per poi intraprendere la carriera di docente; negli anni ha insegnato Filologia romanza, nonché Letteratura e Storia della lingua italiana presso gli atenei di Lecce, Genova, Napoli e Roma. Alla guida della Società di Linguistica Italiana dal 1977 al 1981, nel 2000 è stato scelto come presidente dell’Accademia della Crusca promuovendo l’italiano all’estero mediante il progetto “ Settimana della Lingua Italiana nel Mondo” e intensificando i rapporti dell’Accademia con le istituzioni scolastiche. E’ stato nominato presidente onorario dal 2008. Tra le sue pubblicazioni il celebre Dizionario della lingua italiana (Il Sabatini Coletti, con V. Coletti), L’italiano nel mondo moderno (2011) e Lezione di italiano (2016).

“Il Prof. Francesco Sabatini - sottolinea il consigliere del Cda del Casinò Dott.sa Barbara Biale - è una personalità simbolo della conservazione e nella valorizzazione della nostra bella lingua italiana quale patrimonio culturale ma anche di idealità, elemento di coesione. Il messaggio che promana dal suo impegno in qualità di presidente dell’Accademia della Crusca è una grande attenzione verso i più giovani e il mondo della scuola, attivo ricettacolo dei valori che si trasmettono con la grande attenzione al patrimonio lessicale e quindi culturale. Per la prima volta il prof. Sabatini terrà la sua prolusione nel teatro del Casinò, un alto momento culturale per il nostro pubblico, per la giuria popolare. Il premio Semeria, in pochi anni, ha saputo creare un forte legame con gli scrittori e gli studiosi che ne costituiscono l’albo d’onore e che ne rafforzano l’impegno e la presenza nel panorama letterario".

La cerimonia verrà moderata dal giornalista, saggista e scrittore Mauro Mazza, con l’apporto di Carlo Sburlati, Matteo Moraglia e Marzia Taruffi. Nella stessa giornata verranno presentate le terne finaliste della sezione Inediti, che la giuria tecnica decreterà a fine maggio. Per i volumi e i saggi della sezione 'Editi' la data di scadenza per la consegna è fissata da bando al 30 giugno.