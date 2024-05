Ventimiglia, domenica 12 maggio torna 'Bimbimbici'

Non c'è due senza tre, domenica 12 maggio 'Bimbimbici' torna con la sua terza edizione. L'iniziativa, organizzata dall'associazione FIAB Riviera dei Fiori, quest'anno si svolge in collaborazione con l'associazione FIDAPA.

“Siamo tutti pronti a pedalare per le strade delle nostre città per chiedere agli amministratori un'attenzione maggiore al tema della sicurezza stradale, alla qualità dello spazio pubblico e all'ambiente, elementi importanti sia per incentivare l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto pulito e strumento di salute pubblica ma anche per migliorare la qualità della vita nei quartieri che hanno perso nel tempo la loro identità.”

Il ritrovo è previsto al Campasso di Ventimiglia presso l'Oasi del Nervia alle ore 14. Verranno organizzati due gruppi.

I più piccoli saranno accompagnati dai volontari ai giardini pubblici Mons. Tommaso Reggio; per i più grandi è prevista una pedalata fino al Baretto di Bordighera dove è programmato il giro di boa causa lavori sul lungomare.

Rientrati ai giardini di Ventimiglia verranno offerte diverse attività:

ping pong, calcetto, racchettoni, musica e karaoke e i giochi più classici come salto della corda, gioco del fazzoletto, campana, cucchiaio e pallina!

Grazie alla collaborazione con il bar Il Chiosco sarà possibile divertirsi a minigolf e sul tappeto elastico ad un prezzo scontato e il primo giro verrà coperto al 50% dalla associazione. É previsto un piccolo rinfresco.

Tutti i partecipanti saranno coperti da polizza Rc e infortuni. La manifestazione è rivolta principalmente ai bambini e ragazzi delle scuole d'infanzia, elementari e medie del comprensorio intemelio e l'adesione è gratuita.