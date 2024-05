Taggia: presentati al Comune i piatti commemorativi per la Giornata della Ristorazione

Il Comune di Taggia partecipa all'iniziativa organizzata dalla Fipe (Federazione italiana pubblici esercenti) per valorizzare i ristoranti italiani. In occasione della Giornata della Ristorazione, che si terrà il 18 maggio, ai ristoranti che hanno aderito (160 in tutta la provincia) verranno consegnati dei piatti e dei cavalieri commemorativi da utilizzare durante il servizio.

Nella sede comunale di Taggia, i rappresentanti Fipe hanno incontrato il sindaco Mario Conio e il consigliere comunale con delega al commercio e consigliere regionale Chiara Cerri, insieme ai quali hanno presentato alla stampa i piatti da servizio che verranno utilizzati nella giornata di sabato 18 maggio.