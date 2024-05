Vallecrosia: costi troppo elevati per la Confcommercio, non si farà la giornata 'A Bun Patu' di luglio

La Confcommercio di Vallecrosia è purtroppo costretta ad annunciare che la giornata commerciale 'Bun Patu' prevista, come da tradizione, l'ultima domenica di luglio, quest'anno non potrà essere realizzata.

Come accaduto lo scorso anno, infatti, nonostante l'impegno e la volontà che la Confcommercio ha speso per organizzare l’evento, i costi sono lievitati in modo tale da non poter realizzare la manifestazione. In particolare l’incremento degli esborsi economici riguarda spese legate all’intervento della Polizia locale e alla pulizia della strada, in passato sostenute dal Comune di Vallecrosia, quale ente patrocinatore dell’evento.

La Confcommercio di Vallecrosia esprime un forte dispiacere per la situazione venutasi a creare, evidenziando come iniziative quali “Bun Patu” abbiamo sempre contribuito a mantenere viva la città e a favorire l’afflusso di turisti.