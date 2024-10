A Bordighera la festa degli Chevaliers de Provence per il 61esimo Grand Chapitre d'Italie (foto)

Grande partecipazione sabato 26 ottobre al Grand Hotel del Mare di Bordighera per lo “Chapitre d'Italie” numero 61 degli Chevaliers de Provence. Diversi i soci provenienti dalla provincia di Imperia, Piemonte e Costa Azzurra che pur sfidando le avverse condizioni meteo, hanno voluto celebrare questo importante appuntamento fisso della vita associativa degli Chevaliers.

Per l'occasione hanno fatto il loro ingresso nell'associazione sei nuovi soci e socie, come Salvatore Marino, Giuseppe Tomarchio, Joseph di Benedetto, Maurizio Mei Martorelli col grado di Chevalier e Marina Rulfi e Isabelle Di Benedetto col grado di Dame Abbesse. Inoltre sono stati premiati con una targa i due componenti del Conseil Supreme Giuseppe Garo, per i suoi successi in ambito lavorativo e Roberto Revello per aver tagliato il traguardo di 30 anni negli Chevaliers de Provence.

Soddisfazione è stata espressa dal Grand Maitre Giorgio Cravaschino che dai soci e le socie presenti, oltre che ai simpatizzanti, ha ricordato i prossimi appuntamenti di dicembre: il 7 dicembre Assemblea presso l'Automobil Club di Monaco e il 15 dicembre Cena degli Auguri di Natale con il Panathlon Club al Grand Hotel del Mare di Bordighera.