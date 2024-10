Bordighera: giovedì prossimo alla Biblioteca Civica l'incontro con il Professor Francesco Schianchi

Giovedì 7 novembre alle 16 la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera ospiterà l’incontro con il professor Francesco Schianchi, che presenterà ‘L’origine della Musica in forma di poesia’ (Antea Edizioni, 2024).

L’opera, il più recente lavoro letterario dello studioso, propone attraverso il linguaggio poetico un viaggio culturale lungo il percorso che l’uomo ha compiuto nell’evoluzione dell’arte musicale. Con il prestigioso appuntamento del 7 novembre, la Biblioteca Civica Internazionale conferma il proprio ruolo non solo come custode di un eccezionale patrimonio libraio, ma anche come centro di promozione della lettura e della sua funzione culturale, sociale e formativa.

Laureato in storia contemporanea, Francesco Schianchi insegna attualmente presso la Scuola di Design del Politecnico di Milano e la Scuola della Pubblica Amministrazione di Villa Umbra (Perugia); in corso di carriera è stato docente allo IULM di Milano, al MIP del Politecnico, all’Accademia di Comunicazione, alla Scuola dell’Economia e Finanze di Roma e all’Istituto Europeo di Design, di cui è stato direttore della sede di Roma. Da anni svolge attività di docenza e consulenza aziendale per imprese pubbliche e private nell’area della cultura del progetto, della negoziazione, della comunicazione d’impresa e del management innovativo. Nel 2010 ha progettato LUDUM, il primo asilo della creatività e della mediterraneità a Milano, di cui è direttore culturale. È inoltre direttore scientifico di EDUNA, impresa di formazione online sul design e la moda italiana.

La Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera. in via Romana 52 a Bordighera, è aperta secondo l’orario di apertura invernale:

· il lunedì dalle 15 alle 18

· il martedì, mercoledì, giovedì dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle18

· il venerdì dalle 9 alle 13.30