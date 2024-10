Sanremo: serata a scopo benefico del Lions Club Sanremo Host con l'attrice Cristiana Voglino (Foto)

Piacevole serata conviviale, quella organizzata martedì scorso dal Lions Club Sanremo Host al Golf Club degli Ulivi, con la presenza dell’attrice Cristiana Voglino che, accompagnata dal musicista Fabrizio Mirra, ha proposto una divertente rappresentazione teatrale.

L’iniziativa ha costituito un service a sostegno del progetto TIC (Teatro in corsia), animato da Cristiana Voglino all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, una delle molteplici attività teatrali e sociali dell’artista. Attrice, cantante, danzatrice e scrittrice, collabora infatti stabilmente con ‘Assemblea Teatro’ ed è socia fondatrice di ‘AnteScena’, nato nel 2004 a Torino, come centro di formazione e fonte di attività teatrali a carattere sociale per promuovere cultura.

‘AnteScena’ è composta da professionisti dello spettacolo e da esperti della didattica, insegnanti ed educatori professionali; i loro interventi permettono di divulgare temi di interesse sociale e civile partendo dai reali bisogni dei destinatari: educazione alimentare, affido familiare, diritti civili, malattie infantili etc. Dal 2010 l’associazione svolge attività formativa all’interno dell’Ospedale Regina Margherita con vari progetti di lettura, video-letture nei reparti di lungodegenza.

Cristiana Voglino, in ‘AnteScena’ si occupa di preziosi progetti speciali, come nell’opera ‘Aiutami a non avere paura’, che è un libro, una spettacolo ed una iniziativa sociale, incentrato sulle emozioni e sui vissuti degli adulti di fronte al dramma della malattia e morte nell’infanzia, visti anche con leggerezza, traendo forza dal mondo magico dei bambini.

Le tematiche affrontate dall’artista privilegiano inoltre il rispetto dell’ambiente, i diritti dei cittadini, la lotta al bullismo, la cultura della salute, la condivisione dei problemi circa la sofferenza, la paura, il prendersi cura del prossimo. Un esempio di come si possano esprimere con ironia e leggerezza anche concetti ‘pesanti’ è stato quindi offerto dallo spettacolo presentato ai Soci Lions: un’alternanza di musica, poesia e prosa, interpretata magistralmente, che ha indotto a sorridere ma anche a... pensare.

La serata, a scopo benefico, si è conclusa con una lotteria con premi forniti dagli ospiti.