Sanremo, attesa per il docufilm dedicato ad Alfred Nobel: Mager riceve il regista Luigi Cantore

Nei giorni scorsi il sindaco Alessandro Mager ha ricevuto a Palazzo Bellevue Luigi Cantore, regista del docufilm “Nobel, un premio esplosivo”, dedicato alla vita privata e professionale del grande scienziato ideatore del celebre premio Nobel (prodotto dal ValsusaFilmFest).

Il regista è stato accompagnato dal presidente dell’“Associazione internazionale Alfred Nobel Sanremo” Roberto Pecchinino e dai soci Sergio Viglietti e Toni Marchese.

Presente all’incontro, anche il consigliere comunale Vittorio Toesca.

Le vicende del film si snodano tra Avigliana, con l’apertura del dinamitificio nel 1872 (Alfred Nobel è stato uno degli industriali più importanti dell’epoca a cui, oggi, si devono ben 355 brevetti attivi) e Sanremo, dove Nobel si ritirò per trascorrere gli ultimi anni della sua vita.

Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Comune di Sanremo e sta già riscuotendo grande interesse a livello nazionale, tanto che sarà al centro di eventi prestigiosi in occasione della Week Nobel a Sanremo.

Il film verrà proiettato in un incontro privato il 10 dicembre a Villa Nobel e in concomitanza con la consegna dei Premi Nobel a Stoccolma.

L’11 dicembre sarà presentato al pubblico in un evento speciale al Teatro Ariston.

“E’ stato un vero piacere conoscere il regista Cantore – dichiara il sindaco Alessandro Mager – al quale va il nostro plauso per il docufilm dedicato ad Alfred Nobel. L’amministrazione comunale ha patrocinato e assicurato il supporto per questo evento così prestigioso che rappresenta per la nostra città un’importante occasione di promozione e valorizzazione”.