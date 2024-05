E' arrivato alla terza ristampa il libro 'L'uomo dei tre sport' scritto da Silvano Marco Corradi

Terza ristampa per il libro ‘L'uomo dei tre sport’, scritto da Silvano Marco Corradi, che riporta la vita di Giuseppe Veziano. E' la storia di uno sportivo che si è cimentato, raggiungendo risultati importanti, in calcio, ciclismo e pallapugno nelle vesti più disparate. Oggi Veziano (90 anni il 5 giugno), nato a Vallebona, vive a Camporosso, gode di ottima salute ed è più che mai lucido.

Il libro, un succedersi continuo di gustosi aneddoti ma anche un evento tragico, prende il via da quando ragazzo giocava a calcio in campi improvvisati e poi, da militare a Siena, giocatore e responsabile tecnico della squadra del II Battaglione Lamarmora. Alle sue dipendenze Sarti (futuro portiere dell'Inter) Giacchetto del Parma, o Catalani, poi in serie A con la Spal, e altri.

Da giocatore la sua storia non ebbe troppo seguito. Ma si dette al ciclismo. E divenne direttore sportivo, fino a portare li suoi corridori alle vittorie di campionati nazionali (pur dilettantistici), con Fanini e Freno ceramiche. Esperienza che concluse volontariamente dopo un tragico incidente e la morte di uno dei suoi ciclisti. Nel calcio ha operato nel Camporosso, diventando presidente, e nel Vallecrosia. E poi la pallapugno, come massaggiatore e coach mentale di campioni d'Italia. Un'attività che gli è valsa le massime benemerenze di Coni, Federazione italiana gioco calcio e Federazione italiana pallapugno.

Il libro è reperibile su Amazon oppure telefonando al 3335380329.