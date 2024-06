Sanremo, al Forte Santa Tecla presentazione del nuovo “vinile” “Swing Parade!”,

Nell’ambito dello “Swing Corner of the Fortress”, terza edizione, e della mostra “Carta canta…” si terrà giovedì 13 alle ore 17 al Forte Santa Tecla il primo evento collaterale. Nella sala “Magazzino di Ponente” domani si parlerà di discografia e in particolare di un progetto realizzato pochi mesi fa dall’etichetta sanremese Mellophonium Multimedia, espressione discografica del Centro Studi Musicali “Stan Kenton”. Si tratta di un disco a 33 giri in vinile dal titolo “Swing Parade! Le migliori orchestre sincopate italiane degli ultimi vent’anni” che presenta un’antologia di 14 brani accuratamente selezionati tra le produzioni di carattere swing, dixieland e ritmi latini. Il repertorio del disco spazia quindi da brani di autori italiani a classici americani: per intenderci, troviamo capolavori di Duke Ellington e Count Basie accanto a “Come prima”, successo internazionale di Tony Dallara, oppure Glenn Miller rivisitato accanto ad arrangiamenti di canzoni di Tenco o di Kramer.

Il prezioso LP fotografa una scena attuale poiché in esso sono presenti molti protagonisti di questo “swing revival” anni 2000: c’è Larry Franco con i Dixienitaly (Taranto), c’è Mauro Ottolini con l’orchestra Ottovolante (Verona); da Milano l’Orchestra Maniscalchi, da Genova i Nine Pennies, da Pescara i Billy Bros, da Torino i Bandakadabra; non può mancare la vecchia Red Cat Jazz Band di Sanremo, la Big Band astigiana diretta da Felice Reggio, i milanesi Savannah Serenaders, Reddy Bobbio con la sua nuova Swing Band. Tra le realtà di più recente costituzione i Swing Kids di Freddy Colt e la MYO, Miasino Youth Orchestra, una formazione di giovanissimi strumentisti romagnoli specializzati nel jazz tradizionale. La chiusura dell’album è lasciata alla formazione più numerosa, la Big Band Ritmosinfonica “Città di Verona” diretta da Marco Pasetto. La veste grafica, di sapore gradevolmente “vintage”, è curata dall’art director dell’etichetta Paolo La Cola. Il disco è nato come tributo e ricordo ad un musicofilo sanremese che ci ha lasciati circa un anno fa: il dottor Gastone Lombardi.

Ad illustrare questo progetto sarà il promotore Freddy Colt affiancato dal giovane fonico sanremese Stefano De Luca che ha curato del disco il lavoro di mastering. Nell’occasione saranno disponibili alcune copie dell’album “Swing Parade!” a disposizione di chi vuol aggiungere un pezzo di musica alla propria collezione.