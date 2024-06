'Bordighera En Plein Air', un progetto di sviluppo dell’offerta turistica culturale

L’Amministrazione di Bordighera invita la Cittadinanza venerdì 21 giugno alle ore 14, presso il centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, per la presentazione di “Bordighera En Plein Air”, il progetto di sviluppo dell’offerta turistica culturale inserito nell’ambito del Piano di Sviluppo Strategico 2021 – 2030 e finanziato con il contributo ministeriale di € 200.000 assegnato dal Bando Piccole e Medie Città d’Arte.

Nel corso dell’incontro verranno affrontati i seguenti temi:

- Bordighera En Plein Air: obiettivi, risultati attesi e stato di avanzamento del progetto

- cosa significa progettare esperienze turistiche culturali

- presentazione di un ciclo di incontri sul rapporto tra turismo e cultura.

“Un prodotto turistico come ‘Bordighera En Plein Air’ non può prescindere dal coinvolgimento dei soggetti economici e dei Cittadini: ciascuno di loro può partecipare concretamente al suo sviluppo con piena consapevolezza, per la crescita della città.” commenta il Sindaco Vittorio Ingenito. “Per questo abbiamo deciso di intraprendere, insieme a Winedering, questo percorso di condivisione e formazione”.