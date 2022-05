Sabato prossimo, appuntamento con la 22ª edizione del ‘Premio Internazionale Danza Giovani Città di Sanremo’

Per sabato prossimo, 21 maggio 2022, Ariston Proballet Sanremo ha organizzato la ventiduesima edizione del ‘Premio Internazionale Danza Giovani Città di Sanremo’

“Il Premio Internazionale di Sanremo – spiegano dalla Compagnia di Balletto - si può considerare un premio storico che ha dato in 21 anni: 38 contratti di lavoro in Italia Europa e negli Stati Uniti: ha dato la possibilità ad oltre 300 ragazzi di studiare o fare stage in prestigiosissime accademie professionali; ha distribuito oltre 250.000 euro di valore di premi; ha fatto venire a Sanremo oltre 21.000 giovani artisti provenienti da Europa, Giappone, Usa; ha promosso il turismo culturale nella città di Sanremo; ha aperto posti di lavoro; non ha mai perseguito scopo di lucro.

Il Premio è destinato a giovani talenti italiani e stranieri che hanno bisogno di una vetrina per mostrare le loro capacità e ricevere come premio lavoro sotto forma di contratti professionali e/o la possibilità di accedere ad accademie internazionali. Il Premio è alla sua 22° edizione ed è diventato, ormai una realtà nel mondo dell’arte ed un anello di congiunzione fra il mondo del lavoro e il mondo della scuola: Il premio è diventato un appuntamento fisso e, grazie alle conoscenze artistiche dei direttori della Compagnia Ariston Proballet sempre più ricco di personalità e premi, ha fatto diventare il Comune di Sanremo un punto di riferimento per molti giovani che hanno bisogno di un aiuto per iniziare la propria carriera professionale artistica.

Le personalità, provenienti da Italia, Germania, Stati Uniti di America, Romania che interverranno alla 22ª edizione e che daranno opportunità ai giovani offrendo contratti e borse di studio saranno:



Giuria:

1. Direttore della Compagnia Nazionale della città di SIBIU Romania : Mr. Ovidiu Dragoman - che aprirà dei contratti di lavoro nel prestigioso corpo di ballo da lui diretto.

2. Direttore e Coreografo Connecticut ballet USA : Mr. Joseph albano – USA – che darà la possibilità ai vincitori di andare tre mesi in America per studiare e lavorare.

3. Direttore Joannes Hartl Jwanson international di Monaco di Baviera che darà la possibilità di borse di studio per il percorso estivo ed accesso al corso formativo dell'accademia

4. Direttore e coreografo della compagnia Aristonproballet e Balletto de Teatro Nazionale di Lviv Ucraina: Marcello Algeri.

Organizzatrice del Premio e Direttrice Aristonproballet: Sabrina Rinaldi.

Si sono organizzate durante l’anno varie eliminatorie in differenti regioni d’Italia e d’Europa per convogliare nella Provincia talenti per le finali del 21 maggio 2022.

I partecipanti al concorso sono suddivisi in tre categorie: baby dagli 8 agli 11 anni, juniores e seniores (maschi e femmine). La categoria juniores è riservata ai giovani danzatori in età compiuta tra 12 e 16 anni. La categoria seniores è riservata a danzatori in età compiuta tra 17 e 21 anni.

Il Premio, come sua abitudine, dà:

- concreti premi per poter aiutare coloro che vogliono continuare lo studio della meravigliosa disciplina della danza,

- offre contratti di lavoro per coloro che sono pronti ad entrare nella professione dà la possibilità unica di poter studiare con borse di studio, presso prestigiosi Centri

Il 22 maggio si terrà una audizione per l’accademia internazionale di Monaco di Baviera Iwanson con i ragazzi selezionati al Premio".