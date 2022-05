Francesco Totti allo stadio Louis II de Monaco con ‘AS Star Team for the Children MC’

Tutto pronto per far scendere in campo le stelle dello sport a sostegno dei bambini di tutto il mondo. Si terrà, infatti, martedì 24 maggio 2022 alle ore 19.00 allo Stadio Louis II del Principato di Monaco la partita di calcio a scopo benefico tra All Stars Formula 1 Drivers Team e AS Star Team for The Children MC, l’associazione sportiva formata da campioni dello sport fondata nel 1992 dal Principe Alberto II di Monaco e da Mauro Serra, con lo scopo di raccogliere fondi per aiutare i bambini bisognosi nel mondo.

Un evento che apre la settimana del 79° Gran Premio di Formula 1 di Monaco, appuntamento mondiale tra i più iconici del panorama sportivo. Tra i protagonisti dello Star Team for The Children MC ci sarà anche Francesco Totti, il campione del mondo italiano e leggenda del calcio. L’ex capitano della Roma arriva a questo evento insieme ad un nuovo importante brand, DigitalBits, che sarà presente alla partita sulle maglie come sponsor back.

DigitalBits si unisce ad altri prestigiosi brand a sostegno dell’evento benefico.

Francesco Totti: “Sono orgoglioso di poter far parte di questo team e di questo evento benefico. Da sempre cerco di adoperarmi affinché il calcio e lo sport possano aiutare i bambini e le nuove generazioni in tutto il mondo. Sarà una grande gioia per me fare parte della squadra del Principe Alberto II di Monaco per giocare una partita che rappresenta questi valori”.

Mauro Serra, Presidente Esecutivo AS Star Team for The Children MC: “É un’edizione importante perché celebriamo i 30 anni della nostra associazione e arriviamo alla 29ª edizione di un evento unico al mondo, che sin dall’inizio ci vede impegnati per raccogliere fondi, grazie al supporto dei nostri oltre 280 campioni e membri dell’associazione, dei partners e naturalmente del pubblico”.

Sarà un pomeriggio di sport e un’occasione per essere vicini a tanti campioni e ai piloti, tutti insieme, ancora una volta, nel segno della solidarietà.

L’invito è aperto a tutti e i bambini sotto i 14 anni di età hanno l’ingresso gratuito se accompagnati da una persona pagante.

I biglietti sono in vendita direttamente alla biglietteria dello Stadio Louis II dalle ore 9 alle ore 18, sabato 21, domenica 22, lunedì 23 e martedì 24 maggio, giorno del match.

Prezzi: Tribuna d’Honneur 15€ e Tribuna Première 12€.