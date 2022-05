A giugno Frecce Tricolori e Amerigo Vespucci insieme a Imperia, Scajola: “Concomitanza storica per il territorio”

Le Frecce Tricolori e l' Amerigo Vespucci insieme a Imperia il 4 e 5 giugno. La comunicazione ufficiale è arrivata in queste ore da parte del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Giorgio Mulè, al sindaco Claudio Scajola.

“Condivido il pensiero del Sottosegretario Mulè, che ho sentito poco fa e che ringrazio per l'impegno a favore della nostra città: la presenza, in contemporanea, delle due eccellenze delle Forze Armate italiane rappresenta una concomitanza storica per Imperia e la Liguria di Ponente. Sarà uno straordinario momento, che sono certo richiamerà migliaia di visitatori”, commenta il sindaco Scajola.