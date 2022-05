Cervo: sabato prossimo, presentazione libro di Roberto Paravagna 'The Rokes. Conversazioni su musica, moda, società e costume'

L’associazione culturale Pro Arte, in collaborazione con il Comune di Cervo, organizza per sabato 28 maggio alle 17.30 presso l’Oratorio Santa Caterina un incontro letterario-musicale con la presentazione del libro di Roberto Paravagna 'The Rokes. Conversazioni su musica, moda, società e costume', edito da Arcana.

Nell’Inghilterra degli anni ’60 la nuova ondata musicale ha spazzato via tutto quello che c'era della vecchia nazione. Le abitudini, il perbenismo, la moralità, i modi, le mode: tutto questo cambia nel giro di pochi anni, da quando cioè il rock'n'roll è entrato di prepotenza nelle stanze di migliaia di giovani inglesi. Come tanti altri ragazzi della loro età, Shel, Bobby, Mike e Vic - che lascerà il posto a Johnny - si fanno contagiare dalla febbre del rock'n'roll che non li abbandonerà più. Dopo vari cambi di nome e di formazione, i Rokes approdano in Italia, all'Ambra-Jovinelli di Roma, dove tra il pubblico c'è un attento Teddy Reno, abile a non lasciarseli sfuggire per accompagnare Rita Pavone in giro per l’Italia. Il mix è folgorante: capelli lunghi, stivaletti con il tacco alto, accento inglese che colora il loro italiano d'oltremanica, chitarre con una strana forma 'a nido di rondine'. Tanto è sufficiente alla stampa nazionale per etichettare il complesso come 'I Beatles italiani'. I Rokes passano dal blues al rhythm'n'blues per approdare al beat in chiave italica e piazzarsi nei primi posti delle classifiche di vendita, tra concerti, apparizioni televisive, pubblicità, premi, film, con tanti album e 45 giri. Ma oltre a raccontare l'ascesa dei Rokes, questo libro intende riscoprire i membri del gruppo anche nelle loro attività come singoli artisti.

Roberto Paravagna, è un giornalista collaboratore di alcune testate locali piemontesi in tema di musica, teatro e spettacolo in generale. Lavora stabilmente nel settore della radio e della televisione come autore e conduttore di numerose trasmissioni dedicate ai vari settori dell'audience collaborando con diverse emittenti sul tema dell’intrattenimento, videoclip e informazione musicale, auto e motori. Ha lavorato alla preparazione di diversi programmi sportivi e musicali. Per Rai Radio Due ha realizzato una storia dei Beatles in 6 puntate. E' iscritto alla SIAE come autore e compositore di musica e ha composto e pubblicato numerose canzoni per i più piccoli.

La serata sarà presentata da Renato Rossi. L’ingresso è libero.