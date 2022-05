Sono rientrati alla base nel primo pomeriggio gli ospiti allettati della RSA 'Le Grange' di Santo Stefano al Mare. Si tratta di 69 ospiti tutti fragili e che vengono accompagnati esclusivamente dalle pubbliche assistenze.

Grazie al lavoro della Croce Rossa, in collaborazione con la Polizia Stradale, gli anziani sono ritornati all'interno della struttura senza particolari problemi se non i comprensibili disagi di una giornata a dir poco anomala per tutta la provincia.