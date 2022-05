Ventimiglia: ecco la 'nuova' Giunta con Cristina D'Andrea al posto di Matteo De Villa

Ecco la nuova Giunta capitanata dal Sindaco Gaetano Scullino. Segue il Vicesindaco Simone Bertolucci con delega anche a Manifestazioni, Cultura, Sport, Protezione civile, Commercio e Sviluppo economico e turistico, Frazioni. L'Assessore Tiziana Panetta, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Progetti strategici comunali e regionali, Attività estrattive, Contenzioso, Servizi Legali e Partecipazioni.



Eleonora Palmero, Assessore ai Servizi sociali ed educativi, Tutela degli Animali d’affezione.

Gianni Ascheri, Assessore ai Lavori pubblici, manutenzione e arredo urbano, Infrastrutture, Difesa del Suolo, Tutela del territorio, Antincendio Boschivo, Patrimonio.

Ha sostituito l'Assessore Matteo De Villa, Cristina D'Andrea, passaggio di testimone per la delega all'Ambiente e igiene urbana, Ciclo delle acque, Uffici demografici e cimiteri, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia e Sviluppo occupazionale. Avvicendamento in Giunta previsto durante lo scorso Consiglio Comunale ma che però non è avvenuto.