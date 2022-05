L’incontro con l’Unione dei Giornalisti Finlandesi chiude la settimana di SanremoNews a Helsinki per la formazione sul fact-checking (Foto)

Una settimana di intenso lavoro per approfondire le tecniche del fact-checking e lavorare a un’informazione sempre più precisa e puntuale.

Si è chiusa la spedizione di SanremoNews a Helsinki insieme all’Ordine dei Giornalisti Liguri per una serie di incontri, laboratori e approfondimenti sulle tecniche di verifica delle notizie e delle fonti in una costante lotta alla diffusione delle fake news.

L’ultimo appuntamento ha visto la delegazione ligure incontrare Salla Nazarenko, responsabile relazioni internazionali dell’Unione dei Giornalisti Finlandesi. Un confronto a tutto tondo che ha portato alla luce le molte differenze tra il panorama giornalistico in Finlandia e quello nel nostro Paese, tra un gap salariale a dir poco ampio e una considerazione globale della professione nemmeno paragonabile con ovvie conseguenze sulla qualità generale del prodotto.

L’incontro con Salla Nazarenko è stato anticipato dalla visita al Museo della Stampa e dalla scoperta della Otaniemi High School, fiore all’occhiello del sistema scolastico finlandese, scuola superiore gratuita alla quale possono accedere solo gli studenti che alle medie hanno conseguito una media di 9,2. Un campus immerso nel verde con strutture capaci di fare invidia alle più prestigiose scuole private.

La redazione di SanremoNews torna al lavoro arricchita di nuovi sistemi di verifica e nuove armi nella sempre aperta lotta alle fake news, vera piaga del giornalismo contemporaneo in una commistione di responsabilità tra flussi incontrollati sui social e superficialità nell’analisi delle notizie da parte di lettori costantemente bombardati da informazioni tanto rapide quanto confusionarie.