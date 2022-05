Bomba day di domenica prossima: divieti ed evacuazioni anche a Ventimiglia per il brillamento

Non solo divieti ed evacuazioni a Taggia, Riva Ligure e periferia Est di Sanremo per la rimozione della bomba nel torrente Argentina.

Visto che la bomba sarà poi fatta brillare alla Cava Bergamasca di Ventimiglia, il Comune della città di confine ha emanato un’ordinanza con i divieti nella zona di Bevera.

In particolare è previsto il divieto di transito in località strada vicinale Pegliasche dall’incrocio con via Maneira, dalle 12 alle 20 di domenica. Ma, soprattutto, verrà evacuata completamente la zona circostante il sito di brillamento della Cava Bergamasca per una area concentrica avente raggio di 400 metri.