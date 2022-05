Bomba Day: a Taggia e Riva Ligure fervono i preparativi, vi portiamo a vedere cosa è stato fatto in vista di domenica (foto e video)

In entrambi i comuni è scesa in campo Protezione Civile Nazionale. In particolare nelle prossime ore su Taggia verrà montata la tensostruttura nel campo da basket tra le due scuole. Il plesso della Soleri sarà il cuore della macchina organizzativa per questa giornata particolare, qui in queste ore sarà allestito il centro di comando e controllo dell'intera operazione, al servizio delle autorità, dell'esercito e delle numerose forze dell'ordine in campo.



Taggia sarà il Comune che patirà più disagi, con almeno 8mila persone da evacuare all'interno della Zona Rossa che scatterà dalle 7 del 15 maggio. Le scuole su Taggia saranno quindi il punto centrale pensato per l'accoglienza, così come le palestre dove sono stati già posizionati i primi lettini e le prime brande. Si tratta di spazi pensati non solo per anziani o per persone con problemi di deambulazione ma anche per le famiglie. Infatti verranno allestiti anche uno spazio per le mamme con bambini piccoli oltre a un'area giochi con diversi giocattoli.