Estate Ragazzi? Quella spettacolare della Rari Nantes Imperia comincia il 13 giugno, informati subito

L’IMPIANTO. La nostra scuola estiva si svolge nel complesso natatorio comunale Felice Cascione di Imperia, dotato di 3 vasche, ampio solarium, bar-ristorante, palestra e zona relax dove i bambini possono sostare anche per il riposino pomeridiano.

CHI PUò ISCRIVERSI. L’aqua camp è rivolta ai bambini a partire dai 4 anni fino ai più grandicelli delle medie: ovviamente si viene divisi in gruppi per fasce di età.

LE NOSTRE ATTIVITA’. All’interno della nostra struttura i bambini hanno la possibilità di trovare un luogo stimolante e sereno, in cui si tiene conto principalmente del loro sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e relazionale: si propongono attività sportive, ludiche e ricreative, adattate alle varie fasce di età.

La nostra scuola estiva si distingue per le numerose discipline acquatiche che vengono offerte con l’obbiettivo principale di offrire una qualità educativa e formativa dentro e fuori dall’acqua, fondata sul raggiungimento di capacità natatorie, pallanuotistiche e comportamentali.

E ancora tante attività fuori sede: laboratori creativi che stimolano la fantasia dei bambini in modo da allargare il loro campo di esperienze, mettendosi in relazione con gli altri. Inoltre in Calata Anselmi, con l’aiuto di porte, rete e canestro si potranno insegnare i fondamentali del calcetto, pallavolo e del basket. Si giocherà anche a racchettoni, a ping pong e tante altre divertentissime attività. Non solo. Raggiunto i numeri necessari si proporranno anche gite esterne effettuate in giornata.

ORARI

L’accoglienza mattutina inizia alle 8.15 (con possibilità di lasciare i bambini già alle 7.30 su richiesta) e le attività terminano alle 17.00 Ogni turno di aqua camp inizia il lunedì mattina e termina il venerdì pomeriggio.

COSA METTERE NELLO ZAINETTO

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO. Vestiti e scarpe idonei per fare attività fisica e giocare liberamente, meglio se da ginnastica. Crema solare, merende, berretto, costume, ciabatte, asciugamano o accappatoio, cuffietta in stoffa o plastica (la t-shirt di Aqua Camp la diamo noi insieme al berretto e l’acqua). Sono sconsigliati oggetti di valore, cellulari, videogiochi e giochi personali se non autorizzati dagli educatori.

Perché è la scelta migliore dell’Estate? Perché i vostri bimbi avranno a disposizione tutti gli spazi (coperti ed all’aperto) del complesso natatorio, perché impareranno a nuotare o miglioreranno la propria tecnica con istruttori qualificati, perché si divertiranno un mondo e faremo fare loro anche i compiti delle vacanze con l’insegnamento basilare della lingua inglese, francese e tedesco.

Cosa comprende la quota di iscrizione? L’accesso al campus per il periodo prescelto, il pranzo viene servito presso la nostra nuova area esterna, l’assicurazione, la t-shirt Aqua Camp, (non sono comprese le attività facoltative quali il whale watching ed escursioni esterne).

Prezzi (comprensivi del pasto):

Settimanale € 160,00

Una giornata singola € 40,00

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della piscina comunale di Imperia, Via San Lazzaro 1, Imperia

Telefono 0183.650353 Fax 0183.650808

Sito internet: www.rarinantesimperia.eu

mail: segreteriasportivaimperia@gmail.com

Facebook: Rari Nantes Imperia – Pagina Sportiva