Bordighera: per lo spettacolo pirotecnico di domani sera, regolamentazione della zona in località Arziglia

In occasione dello spettacolo pirotecnico per la festa Patronale di Sant’ Ampelio, dalle ore 22.00 di domani, e sino a termine della manifestazione, nell’area dell’ex campo sportivo, in località Arziglia, in suddetta zona sarà interdetto navigare, ancorare e sostare con qualunque unità; effettuare la balneazione ed attività di immersione con qualunque tecnica; svolgere attività di pesca di qualunque natura; svolgere ogni altra attività e comunque accedere nella zona di mare avente come raggio pari a 100 metri dal punto di sparo.



L’ordinanza a questo link