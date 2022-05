A Boario le Terme sono In Fiore

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna, il grande evento di primavera in programma sabato e domenica al Parco delle Terme, e che quest'anno avrà come tema “La biodiversità nella Valle dei Segni”.

L'undicesima edizione della rassegna, organizzata da Loretta Tabarini di PromAzioni360 per l'Amministrazione comunale di Darfo, sarà come sempre dedicata al florovivaismo, ma non solo. Perchè agli stand allestiti nel parco farà da cornice un programma ricco e articolato di spettacoli, laboratori creativi, musica, giochi, sfilate, concorsi, show cooking. In programma sabato pomeriggio anche un importante convegno sulla biodiversità e l'unicità del territorio camuno, con la partecipazione del naturalista Enzo Bona e dei biologi Anna Maria Bonettini e Dario Furlanetto.

A “Darfo Boario Terme in fiore” sarà abbinato, come ormai avviene da sette anni, il concorso gastronomico “Un fiore nel piatto”, che impegnerà gli chef dei ristoranti delle province di Brescia e Bergamo nella creazione di piatti a base di fiori ed erbe spontanee del territorio.



I due eventi sono stati presentati dall'organizzatrice Loretta Tabarini di PromAzioni360 e dal vice sindaco di Darfo Attilio Cristini nel corso della conferenza stampa ospitata nella Sala Liberty delle Terme di Boario. “Con soddisfazione annunciamo il ritorno di Darfo Boario Terme in Fiore - ha sottolineato Attilio Cristini -, una manifestazione che come poche altre valorizza questo Parco, che fa da cornice ideale ad una rassegna che ogni anno vede la presenza di migliaia di visitatori. Abbiamo sempre creduto molto in questo appuntamento che ci ha consentito nel corso degli anni di approfondire alcune tematiche, anche attraverso i convegni che hanno saputo mettere in evidenza le specificità della nostra valle, e che quest'anno arriverà a fare sintesi attorno al tema della biodiversità. E proprio dall'"orto spontaneo" più ricco d'Europa è nato il concorso "Un fiore nel piatto", che va oltre l'evento gastronomico per raccontare la realtà, le produzioni, le tradizioni e l'identità della Valle Camonica".

